عربي وإقليمي

العدو الإسرائيلي يقتحم سبسطية بالضفة المحتلة

اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي، يوم الأربعاء، بلدة سبسطية شمال غرب مدينة نابلس في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، واعتدت على المواطنين بالضرب.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال اقتحمت البلدة منذ أكثر من 24 ساعة، حوّلت خلالها بعض المنازل إلى ثكنات عسكرية، ونشرت قناصتها على أسطح منازل أخرى”.

وأضافت المصادر أن “جنود الاحتلال داهموا عشرات المنازل داخل البلدة منذ مساء أمس، وفتشوها، وحطموا محتوياتها، واعتدوا بالضرب على بعض ساكنيها”.

وأشارت المصادر إلى أن “الطواقم الطبية نقلت أحد المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما أجرى جنود الاحتلال تحقيقات ميدانية مع عشرات المواطنين”، وتابعت: “كما دهم جنود الاحتلال بعض المحال التجارية وسرقوا منها النقود والبضائع”.

المصدر: فلسطين اليوم