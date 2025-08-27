عربي وإقليمي

4 شهداء وعدد من الجرحى من منتظري المساعدات شمال قطاع غزة

استُشهد 4 فلسطينيين وأُصيب عدد آخر، مساء الأربعاء، جرّاء إطلاق قوات العدو الإسرائيلي النار صوب منتظري المساعدات في منطقة السودانية شمال غرب قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية “باستشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين، بنيران قوات الاحتلال، من بين منتظري المساعدات في منطقة السودانية شمال غربي القطاع”.

وتتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين في مناطق تجمع المساعدات الإنسانية، والتي باتت تُشكّل نقاط استهداف متكررة منذ أشهر.

وارتفع عدد شهداء مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة إلى 2158 شهيدًا، وأكثر من 15843 إصابة، جميعهم من المدنيين المُجوَّعين الباحثين عن لقمة العيش تحت الحصار والتجويع.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام