لبنان

السيد فضل الله: لرؤية وطنية مشتركة بعيدا عن الحسابات الخاصة والضيقة

قال السيد علي فضل الله “نمرّ في مرحلة صعبة وخطيرة تتطلّب من كل الأصوات المخلصة والواعية أن توحّد جهودها وكلمتها، وأن تعمل ضمن رؤية وطنية مشتركة بعيدًا عن الحسابات الخاصة والضيقة”.

وأكد السيد فضل الله في حديث له، يوم الأربعاء، “أننا بحاجة اليوم إلى منطق العقل والحكمة والخطاب الواعي، الهادئ، والجامع، البعيد عن التعصّب والتوتر، لأننا نخشى من المخطّطات التي تُحاك ضد هذا الوطن، والتي يسعى أعداؤه إلى النفاذ منها للنيل من وحدته واستقراره”.

وقال السيد فضل الله “رسالتنا هي الانفتاح والحوار وقبول الآخر، ونسعى دائمًا إلى مدّ جسور التواصل وتسليط الضوء على النقاط المشتركة، حتى نبني وطنًا يشعر فيه الجميع بالعزّة والكرامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام