لبنان

الجيش اللبناني: إتلاف مساحة مزروعة بالحشيشة وتوقيف 3 أشخاص

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، في بيان لها يوم الأربعاء، عن إتلاف مساحة مزروعة بالحشيشة وتوقيف ثلاثة أشخاص في عدّة مناطق.

وقال البيان “في إطار مكافحة الاتجار بالمخدرات، عملت وحدة من الجيش، تؤازرها دورية من مديرية المخابرات، على إتلاف مساحة مزروعة بالحشيشة في منطقة رأس بعلبك”.

وتابع البيان “كما داهمت دوريات من مديرية المخابرات، تؤازر كلٌّ منها وحدة من الجيش، منازل مطلوبين في مناطق برّ الياس، وحارة الفيكاني – زحلة، والزاهرية – طرابلس، وأوقفت ثلاثة أشخاص لحيازتهم أسلحة وذخائر حربية”.

وأضاف البيان “سُلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام