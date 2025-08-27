لبنان

“الوطني للإعلام”: كلام برّاك يبرر للعدو الإسرائيلي عداءه وقتله للإعلاميين

قال رئيس “المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع” عبد الهادي محفوظ، في حديث له يوم الأربعاء، إن “المبعوث الأميركي توم برّاك ارتكب خطأً جسيمًا بمخاطبته الإعلاميين العاملين في القصر الجمهوري، بما قاله عن السلوك الحيواني لهم“، وتابع: “هو بكلامه هذا يبرّر للعدو الإسرائيلي عداءه للإعلاميين وقتله لهم في غزة والجنوب اللبناني، ويقفز فوق حقيقة أن هناك حصانة للإعلاميين”.

وأشار محفوظ إلى أن “سلوك المبعوث الأميركي هذا يُعدّ إساءة لواشنطن قبل أن يكون إساءة للبنان، ذلك أن الولايات المتحدة الأميركية تعتبر نفسها حريصة على حرية التعبير، ولكن كما يبدو في (سلوك مبعوثها)، فهي لا ترضى بأي معارضة أو رأي مخالف لما تريده، حتى وإن صدر من جانب حلفائها”، وأضاف: “وإلا، لماذا لا تتنكر لكلام هذا المبعوث؟”.

وفي السياق ذاته، دان “المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع” تصريحات برّاك “الذي يتناسى أصوله اللبنانية، ويشارك في الحرب الإعلامية وسياسة الاستقواء على الوطن الصغير، المهدد في وجوده وحدوده والمطامع الإسرائيلية فيه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام