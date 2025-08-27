لبنان

الرئيس نبيه بري: الوفد الأمريكي لم يأتِ بأي جديد من “الكيان الإسرائيلي” والأوضاع تتجه نحو التعقيد

أبدى رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، إحباطه من نتائج زيارة الوفد الأميركي إلى لبنان، قائلاً لصحيفة «الشرق الأوسط» إن الأميركيين «أتونا بعكس ما وعدونا به».

وأشار بري إلى أنه كان يُتوقع من الجانب الإسرائيلي أن يرد على سياسة «الخطوة بخطوة» التي تمسك بها الموفد الأميركي توم براك في تصريحاته، لكن مواقف الوفد جاءت معاكسة، مؤكدة خطوة سحب سلاح «حزب الله» قبل البحث بأي خطوة مقابلة من جانب الكيان الإسرائيلي تتعلق بالانسحاب من الأراضي اللبنانية ووقف الاعتداءات في لبنان.

وأوضح الرئيس بري أن الوفد الأميركي «لم يأتِ بأي شيء من إسرائيل، وبالتالي ذهبت الأمور نحو التعقيد مجددًا».

ورفض بري الحديث عن المرحلة المقبلة في ضوء هذا التعقيد، مكتفياً بالتأكيد على أن الأمور «ليست سهلة». وفي رده على سؤال حول الاجتماع الحكومي المقرر في الثاني من سبتمبر/أيلول المقبل، والذي سيناقش خطة الجيش لسحب سلاح «حزب الله»، قال: «كل أمر يؤدي إلى خلاف في البلد مستنكَر».

ويُذكر أن الكيان الإسرائيلي يواصل خرق بنود اتفاق وقف الأعمال العدائية منذ بدء تنفيذه في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث تستمر قواته في عمليات التجريف والتفجير وشن الغارات شبه اليومية في جنوب لبنان، كما لا تزال تحتل خمس نقاط في المنطقة الجنوبية.

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط