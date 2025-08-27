عربي وإقليمي

الاحتلال يواصل عدوانه في غزة بقصف مدفعي وجوي واستهداف المدنيين والنازحين

واصل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، انتهاكه لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، بتنفيذ قصف جوي ومدفعي واسع النطاق، واستهداف المدنيين والنازحين.

ودخل العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة اليوم يومه الـ691. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت النار بكثافة صوب منتظري المساعدات شمالي رفح، وشنّت غارات جوية على أحياء في مدينة غزة، إلى جانب قصف مدفعي استهدف حيي الزيتون والصبرة جنوب المدينة.

كما ألقت طائرات مسيرة من نوع “كواد كوبتر” قنابل في محيط مدرسة حليمة السعدية في جباليا النزلة شمال القطاع، بينما طال القصف المدفعي جنوب منطقة المواصي غرب رفح.

ونفّذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمبانٍ سكنية في جباليا النزلة شمال القطاع، إضافة إلى قصف محيط المجمع الإسلامي في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وفي خان يونس، استشهد ثلاثة مواطنين نتيجة قصف بطائرة مسيرة على خيام نازحين غرب المدينة، كما أصيب آخرون إثر استهداف خيمة قرب مقبرة الشيخ رضوان شمال غرب القطاع.

واستشهدت امرأة وطفلة جراء قصف استهدف خيام نازحين قرب أبراج طيبة غرب المدينة، فيما أصيب آخرون في مخيم القادسية غرب خان يونس ونقلوا إلى مستشفى الكويت التخصصي الميداني.

كما استهدف القصف مناطق غربي خان يونس، وسقط شهيدان وإصابات إثر قصف منزل عائلة البايض قرب مسجد الهجاني في حي الدرج وسط غزة.

اليونيسف: المساعدات الإنسانية لغزة “حيلة دعائية”

وقال ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في غزة، كاظم أبو خلف، إن المساعدات التي تدخل القطاع لا تعدو كونها دعاية إعلامية، مؤكداً أن هذه المساعدات غير كافية لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأوضح أن 3505 شاحنات فقط دخلت القطاع خلال 92 يوماً (من 19 مايو حتى 17 أغسطس)، بمعدل 38 شاحنة يومياً، مقارنة بالمعدل الطبيعي البالغ 600 شاحنة يومياً خلال فترة وقف إطلاق النار، ما يعكس نقصاً حاداً في المساعدات. وأضاف أن طفلًا من كل أربعة أطفال في غزة يعاني من سوء التغذية الحاد، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً لحياتهم ويترك آثاراً دائمة على نموهم وصحة جهازهم المناعي.

غزة: المكتب الإعلامي الحكومي يدين رواية الاحتلال حول مستشفى ناصر

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن رواية الاحتلال الإسرائيلي بشأن مجزرة مستشفى ناصر محاولة لتبرير القصف، وامتداد لنهج قديم يهدف إلى التهرب من الملاحقة الدولية، موضحاً أن الاحتلال يلفّق الذرائع ويتهم المستشفيات والبنى التحتية المدنية بأنشطة عسكرية لشرعنة قصفها، وهو مخالف للقوانين الدولية.

وأشار المكتب إلى أن الاحتلال فشل طوال حرب الإبادة الجماعية في إثبات أي مزاعم عن وجود نشاط عسكري في المستشفيات، مشدداً على أن استهداف المستشفيات والأطباء وفرق الإنقاذ والدفاع المدني والصحفيين ومقدمي الخدمات الإنسانية يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ودعا المكتب الإعلامي الأمم المتحدة ولجنة التحقيق الدولية ومحكمة الجنايات الدولية إلى التحرك الفوري لتوثيق الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، ورفض أي سردية تهدف لتبرير قتل المدنيين.

المصدر: موقع المنار