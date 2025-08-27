دولي

فنزويلا | نشر سفن حربية ومسيّرات في المياه الإقليمية ردًا على التحركات الأمريكية

أعلنت فنزويلا أنّها نشرت في مياهها الإقليمية سفنًا حربية ومسيّرات، ردًا على إرسال الولايات المتحدة عددًا من المدمّرات إلى منطقة الكاريبي بدافع مكافحة الاتجار بالمخدّرات.

وقال وزير الجيوش الفنزويلي فلاديمير بادرينو، في تسجيل مصوّر، إنّه تمّ إرسال “دوريات بحرية إلى خليج فنزويلا وسفنًا أكبر حجمًا إلى شمال مياهنا الإقليمية، فضلًا عن إرسال عدد كبير من المسيّرات في مهمّات متعدّدة”.

وسبق لفنزويلا أن أعلنت، الإثنين، حشد 15 ألف عنصر من القوى الأمنية على حدودها مع كولومبيا في إطار عمليات لمكافحة الاتجار بالمخدّرات.

والأسبوع الماضي، أعلنت واشنطن أنها نشرت ثلاث مدمّرات قاذفة للصواريخ في المنطقة، فيما قال مسؤول أمريكي إنّه “تمّ إضافة إلى هذه المدمّرات فقد نشرت واشنطن سفينة صواريخ كروز موجّهة وغوّاصة هجومية سريعة نووية الدفع”.

المصدر: وكالات