تقارير مصورة

هذه هي المواقع التي يحتلّها العدو الإسرائيلي في جنوب لبنان…

واصل العدو الإسرائيلي عدوانه على السيادة اللبنانية وانتهاكه لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

وفي السياق، أفاد مراسل قناة المنار أن “العدو الإسرائيلي قام يوم الثلاثاء بعملية توسعة وتحصين في الموقع المستحدث في منطقة جلّ الدير جنوب بلدة عيترون، جنوب لبنان”.

من جهةٍ ثانية، وثّق مراسل المنار بالصورة مركز الجيش اللبناني المُخلى في منطقة حدب عيتا في بلدة عيتا الشعب الجنوبية، وقد التقطها أحد أبناء البلدة يوم الثلاثاء، وهي الصورة التي تحدّثت عنها مواقع التواصل وبعض وسائل الإعلام، على أنها الموقع الثامن المستحدث للعدو الإسرائيلي.

وقال مراسل المنار “للتوضيح مرة جديدة حول المواقع المستحدثة الخمسة داخل الأراضي اللبنانية، حتى لا يتم تكريس معلومات مغلوطة لتصبح حقيقة مع التكرار:

يوجد خط أحمر يتقدّم على الخط الأزرق بمئات الأمتار، وضعه جيش الاحتلال الإسرائيلي على الخرائط بعد انسحابه من البلدات الحدودية، وأنشأ منطقة عازلة أصبحت لاحقًا منطقة محتلة بالكامل، تمتد من رأس الناقورة حتى مرتفعات جبل الشيخ، ويتحرّك فيها جيش العدو كقوة مشاة أو عبر آليات صغيرة (ATV) بين الحين والآخر، ومنها ينطلق أحيانًا باتجاه بعض البلدات ويقوم بتفجير ما تبقّى من منازل مدنية.

أما النقاط الخمس المعروفة كمواقع رئيسية أنشأها العدو الإسرائيلي، ورفع من خلالها سواتر ضخمة مع دُشم محصّنة وأبراج مراقبة، فهي:

تلة الحمامص

طريق عام مركبا – حولا

تلة جلّ الدير / عيترون

جبل بلاط / غرب رامية

منطقة اللبونة

كما أشار مراسل المنار إلى أن “العدو الإسرائيلي استحدث موقعًا جديدًا في خلة المحافر جنوب بلدة عديسة، جزء منه يقع في أراضٍ متحفَّظ عليها”، وأضاف أن “في بلدة كفركلا أبقى العدو على دشمة حراسة محصّنة على الجدار تمامًا أثناء الانسحاب من البلدة، ولا يوجد موقع جديد كالمواقع الستة”.

هذه الاعتداءات المتواصلة، التي يحاول العدو الإسرائيلي فرضها كأمر واقع، تأتي بالتزامن مع زيارة ينوي القيام بها المبعوث الأميركي توم براك إلى جنوب لبنان.

المصدر: موقع المنار