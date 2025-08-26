دولي

تصاعد وتيرة المناورات والتدريبات العسكرية الغربية

تتزايد وتيرة المناورات والتدريبات العسكرية الغربية في ظل الاستعدادات المتصاعدة لمواجهة روسيا والصين وإيران، إذ لا يكاد يمر أسبوع من دون تنفيذ تدريبات مشتركة للقوات الأمريكية وحلفائها في المناطق الساخنة حول العالم.

ومنذ مطلع العام الجاري وحتى الآن، نفذت القوات الأمريكية وحلفاؤها أكثر من عشر مناورات مشتركة في البحر الأبيض المتوسط فقط، شاركت فيها أكثر من 100 قطعة بحرية، إلى جانب قوات من سلاح الجو ومشاة البحرية وغيرها. كما أجريت مناورات للدفاع الجوي والصاروخي مثل Shield (Formidable) في أيار الماضي في بحر الشمال ومحيط الأطلسي.

مناورات بارزة في مطلع العام

خلال الفترة من 11 إلى 14 شباط/ فبراير 2025، أجريت مناورة Merlin التي يقودها حلف الناتو (MARCOM) في مياه بحر البلطيق قبالة السواحل السويدية، وهي ثالث مناورة إقليمية سنوية تركز على مكافحة الغواصات. كما نفذت تدريبات أخرى مثل Dynamic Mongoose شمال الأطلسي وDynamic Manta في البحر الأبيض المتوسط.

اتساع رقعة المناورات إلى محيطات متعددة

لم تقتصر هذه الأنشطة على البحر الأبيض المتوسط أو بحر الشمال، بل شهد المحيطان الهندي والهادئ، إضافة إلى مناطق جنوب شرق آسيا، نشاطًا متصاعدًا للمناورات البحرية.

وتشارك دول في حلف الناتو مثل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا بشكل وثيق مع البحرية الأمريكية في هذه العمليات، إلى جانب دول أخرى بينها أستراليا واليابان والفلبين.

للاطلاع على كامل الدراسة، اضغط هنا.

المصدر: مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير