عراقجي: مأساة غزّة اختبار لضمير الإنسانية ويجب التحرك عمليًا لوقف المجازر

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنّ مأساة غزّة لا تخص المسلمين وحدهم، بل تمثل اختبارًا لضمير الإنسانية جمعاء، داعيًا جميع الشعوب، بغض النظر عن الدين والجغرافيا، إلى الوقوف في صفّ العدالة والكرامة الإنسانية، أي في “الصف الصحيح من التاريخ”.

وجاءت تصريحات عراقجي خلال كلمته في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، حيث شدّد على أنّ التجويع والقصف العشوائي يصنَّفان جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأنّ ما يجري هو “إبادة منظّمة لشعب محاصر على يد كيان فصل عنصري وحشي يتمتع بحصانة كاملة”.

وأوضح وزير الخارجية أنّ إيران تقدّمت بعدد من المقترحات لتحرّك العالم الإسلامي لوقف هذه الجرائم، أبرزها تسخير كل الأدوات لممارسة الضغوط الدولية على الكيان العنصري، وملاحقة جميع المتورطين في ارتكاب أو تسهيل جرائم الحرب والإبادة في فلسطين، إضافة إلى مواجهة تواطؤ الدول التي تزوّد الكيان المحتل بالسلاح وتحميه من الإدانة الدولية.

وأكد عراقجي أنّ “غزّة أكثر من مكان يتألم، وشعبها ينتظر دعمنا العملي”، مشددًا على أنّ الصمود الفلسطيني يتطلب وقوف العالم الإسلامي إلى جانبه بالفعل لا بالكلام.

المصدر: وكالة ارنا