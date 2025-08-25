لبنان

عامل تكرّم طلال سلمان: إطلاق اسمه على مركز الرعاية الصحية الأولية لمؤسسة عامل الدولية

إحياءاً للذكرى السنوية الثانية لرحيل الكاتب والإعلامي الكبير الأستاذ طلال سلمان، نظمت مؤسسة عامل الدولية – مركز الرعاية الصحية الأولية في شمسطار، حفلاً لإطلاق اسم الإعلامي الراحل سلمان، مؤسس وصاحب جريدة “السفير”، على المركز، برعاية رئيس المؤسسة الدكتور كامل مهنا، منسق تجمع الهيئات الأهلية التطوعية في لبنان، وحضور رئيس جمعية أطفال الصمود الدكتور قاسم عينا، رئيس بلدية شمسطار ورئيس اتحاد بلديات غربي بعلبك، وعائلة الراحل طلال سلمان، وفاعليات اجتماعية وطبية وبلدية واختيارية وعدد من أصدقاء الراحل، والعاملين في المركز، وذلك وفاءً لمسيرته الوطنية والإعلامية.

كلمة الدكتور كامل مهنا

أكد الدكتور كامل مهنا أنّ طلال سلمان لم يكن مجرد صديق شخصي، بل جمعت بينهما “وحدة حال لم تنقطع يوماً”. وقال: “لم يكن مجرد داعم لمؤسسة عامل الدولية، بل كان واحداً من الذين تبنوا عملها الإنساني والنضالي، فصارت جريدة السفير تتبنى نهج العمل الوطني، ونحن تبنينا خدمة الوطن والإنسان. نحن اليوم نتكلم في مركز المؤسسة الذي كان للأستاذ طلال سلمان الفضل في تأسيسه ورعايته ودعمه مادياً، وهو المعروف بكرمه ولفتاته الإنسانية، وتقديم كل ما يستطيع من أجل خدمة أبناء بلدته ووطنه”.

وأضاف مهنا: “لم يكن غريباً على حبيبنا أن يتكفل بإنجاح هذا المركز والاستمرار في متابعته والسؤال الدائم عنه وعن التقديمات الممكن توفيرها على المستويين الصحي والتنموي لأبناء البلدة ومحيطها وللإخوة النازحين السوريين. المنطقة عطشى لمن يطالب الدولة بالقيام بواجباتها، ويعوض إهمالها، ويساهم في تنمية قدرات الناس فيها ويؤسس لنهضة أبنائها. وأبواب المؤسسة في شمسطار مفتوحة للناس، فهي منهم وإليهم”.

وتابع: “قبل أن نبدأ عملنا في هذا المركز، كان طلال سلمان صاحب القلم الذهبي الذي سخّر حبره لهموم الناس ومشاكلهم وحاجاتهم، وصارع كل من اعتدى على حقوقهم وصادر قراراتهم وانتهك كرامتهم الإنسانية. كان يجهر بمواقفه الوطنية والعروبية، وجريئاً في نضاله إلى حد اقتحامه الأخطار دون أن يهاب خصمه. أما على مستوى الأعمال الإنسانية خارج عمله الصحافي، فكان كتومًا، يساعد أبناء جلدته وأصدقاءه ومعارفه بصمت. واليوم، نستأذن من روحه النقية المعطاءة ونطلق على هذا المركز اسمه، بكل فخر، في الذكرى الثانية لغيابه، ليصبح “مركز الأستاذ طلال سلمان الصحي الاجتماعي التنموي”، عربون وفاء لرجل كان وفياً لأبناء بلدته وبلده، وترك لآخرته الكثير من أعمال الخير التي تبقي ذكره الطيب على الألسن”.

وختم مهنا قائلاً: “يا أخي وصديقي، لم أشعر يوماً أنت وأصدقاؤك الكثر الذين كنا نلتقيهم معاً، بأنك ابتعدت أو تواريت أو غادرت عالمنا. أنت ساكن فينا، حاضر في كل كلمة حفظناها عنك، في كل لحظة قضيناها معك، في شمسطار والخيام، في الجريدة ومناسبات المؤسسة. سيبقى اسمك على لساننا وفي قلوبنا، ونبقى مع أسرتك الكريمة العزيزة، أم أحمد والأبناء الأحبة، نخطو معاً نحو ما كنت تحب وترضى، ونواصل العمل لتطوير هذا المركز كأحد أهم مراكز المؤسسة بدعم أصدقائك وأبناء شمسطار، وبرامج الرعاية الصحية الأولية، والدعم النفسي، ورعاية كبار السن، وكل مشاريع التنمية التي تحتاجها شمسطار ومحيطها”.

كلمة رئيس بلدية شمسطار سهيل الحاج حسن

توجه رئيس بلدية شمسطار بالشكر إلى مؤسسة عامل الدولية على هذه المبادرة، قائلاً: “اسم طلال سلمان سيبقى خالداً في عقولنا وقلوبنا. نفتقده اليوم صوتاً وطنياً وقومياً وعربياً، في زمن تحولت فيه الصحافة إلى أداة مأجورة تخدم مشاريع مشبوهة، وتقلب الحق إلى باطل والباطل إلى حق. سيظل طلال سلمان صوت الذين لا صوت لهم، صوت العروبة والقومية والوطن”.

كما جدّد الترحيب بالحضور، موجهاً شكره الخاص إلى مؤسسة عامل الدولية ورئيسها الدكتور كامل مهنا على دعمهم وجهودهم.

كلمة هنادي طلال سلمان

تحدثت هنادي سلمان، ابنة الراحل، بكلمات مؤثرة جاء فيها: “هنا، أراك في كل مكان. وجهك يشبه وجوه الناس كلهم، وأمانيك هي أمانيهم. أراك بين الناس، أهلك، وأكبر في أعين من ألتقيهم حين يعرفون إني بعض منك، وإنك كلي. أحمل اسمك بفخر وخوف من ألا أفيه حقه. هنا، حيث تلمع العيون حين يُذكر اسمك، في البلدة التي تلمع عيناك حين يأتي ذكرها. هنا، أراك في تعرجات الأرض السخية بالرغم من تهميشها، حتى باتت تبدو قاحلة، عطشى للكثير من الحب لتطرح ثمارها وتعطي الحياة ألوانها.”

وأضافت: “أنت لم تكبر هنا، لكنك حملت تفاصيلها في قلبك، تعلمت أن حب الناس والأرض هو الغاية والوسيلة. الآن، في وسط القهر والعجز والتخلي، نفتقد صوتك ليصوب الطريق ويخترق ليل الهزيمة. كلماتك مازالت حية كأنها كتبت اليوم: يضرب العدو فتتسع الأرض ولا تضيق… الأرض وردة محناة بدم الشهيد الذي أتى ولن يموت.”

وختمت قائلة: “نحن هنا الآن حيث تحب ومع من تحب. كامل مهنا فعل ما كان يجب على كثيرين فعله، وأطلق اسمك على هذا المركز ليبقى الحب هو الأقوى، كما قلت دائماً. قبل عامين أودعنا جسدك الأرض، أما روحك وفكرك وقلبك فكله حاضر هنا”.

كلمة الدكتور أحمد عبود

أكّد المدير العام لمؤسسة عامل الدولية على عمق العلاقة التي جمعت طلال سلمان بالمؤسسة، قائلاً: “منذ تأسيس مؤسسة عامل عام 1979، لم يتوانَ أبو أحمد عن دعمها ونشر نشاطاتها في جريدة السفير دون أي مقابل، بل تبنى توجهاتها وساهم في حل مشاكلها إلى جانب رفيق دربه الراحل ياسر نعمة، المدير العام السابق للجريدة وأمين السر العام للمؤسسة. ومركز شمسطار الذي نفتتحه اليوم كان يحظى دائماً باهتمام طلال سلمان ودعمه، ومن باب الوفاء لذكراه أطلقنا اسمه عليه. مؤسسة عامل ستواصل دعم هذا المركز وتطويره ببرامج نوعية، بالشراكة مع الوزارات والمنظمات الدولية والبلدية والفعاليات الاجتماعية والثقافية”.

واختتمت الفعالية بجولة للحضور على أقسام المركز للتعرف على برامجه، ثم بافتتاح الحديقة العامة في البلدة وزراعة شجرة باسم الراحل طلال سلمان تخليداً لذكراه.

المصدر: موقع المنار