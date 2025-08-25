تقارير مصورة

الاحتلال يستهدف مجمع ناصر الطبي ويوقع عشرات الشهداء والجرحى بينهم صحافيون

ارتكب جيشُ الاحتلالِ مجزرةً جديدة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بعد قصفٍ استهدف مجمع ناصر الطبي في خان يونس، ما أدى إلى استشهاد وجرح العشرات، بينهم صحافيون.

واعتبرت حركة حماس أن اغتيال العدو للصحافيين جريمة حرب ومجزرة مروّعة، يهدف الاحتلال الجبان من خلالها إلى ثني الصحافيين عن نقل الحقيقة وتغطية جرائم الحرب والتطهير العرقي، فضلًا عن الأوضاع المعيشية الكارثية التي يعانيها الشعب الفلسطيني في غزة.

وأضافت الحركة أن قادة الدول العربية والإسلامية يتحمّلون واجبًا ومسؤولية كبرى في الضغط على الإدارة الأمريكية والدول الداعمة للاحتلال، من أجل وقف الحرب فورًا.

تقرير: عماد عيد – قطاع غزة

المصدر: موقع المنار