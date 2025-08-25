عربي وإقليمي

جنيف تستضيف جولة جديدة من المحادثات الإيرانية الأوروبية

تُعقد جولة جديدة من المحادثات بين إيران والدول الأوروبية الثلاث غداً الثلاثاء في جنيف.

وأفادت وكالة «مهر» للأنباء أنّ الجولة ستُعقد غداً على مستوى نواب وزراء الخارجية بين إيران والدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في خطة العمل الشاملة المشتركة (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) إلى جانب الاتحاد الأوروبي في جنيف.

وفي هذه الجولة، كما في الاجتماعات السابقة، سيرأس الوفد الإيراني مجيد تخت روانجي وكاظم غريب آبادي، وسيحضر ممثلو الدول الأوروبية الثلاث أيضاً على مستوى المديرين السياسيين في وزارة الخارجية، وسيمثل الاتحاد الأوروبي نائب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

وأشارت مهر إلى أنّه “بعد محادثة هاتفية يوم الجمعة الماضي بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظرائه الأوروبيين ومنسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اتفق الجانبان على عقد الاجتماع في جنيف يوم الثلاثاء”.

وتجري هذه المحادثات في وقت هدّدت فيه الدول الأوروبية، من الدول المشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة، إيران بتفعيل “آلية الزناد” بحلول نهاية الشهر الجاري بشكل غيرقانوني، وترى إيران أنه في ظل عدم التزام الأطراف الأوروبية بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، فإنّ تحركها لتفعيل هذه الآلية باطل من الأساس.

المصدر: مهر