عربي وإقليمي

“عينٌ على الأقصى” تقريرٌ يرصد أبرز الإعتداءات على المسجد المبارك خلال سبعة أشهر

بعنوان “عينٌ على الأقصى”، أصدرت مؤسسة القدس الدولية تقريرها السنوي التاسع عشر الذي يرصد أبرز الاعتداءات على المسجد الأقصى من 2025/1/1 إلى 2025/7/31.

التقرير المكون من ثلاثة فصول، تناول تطور فكرة الوجود اليهودي في المسجد، والمشاريع التهويدية في المسجد ومحيطه، وتحقيق الوجود اليهودي فيه، كما يستشرف المآلات المستقبلية ومخططات التهويد التي يعدها الاحتلال للأقصى ويختم بتوصيات للجهات الفاعلة حول دورها لحماية الأقصى وصد مخططات التقسيم.

هذا وكشف التقرير عن تطورات خطيرة تتعلق بمخططات الاحتلال تجاه الأقصى، حيث شكلت حكومة اليمين المتطرف، والصهيونية الدينية، والمتشدِّدين بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غطاء لشتَّى أصناف الاعتداءات التي شنَّتها أذرع الاحتلال على المسجد الأقصى، فيما تصدَّر وزير الأمن القوميِّ المتطرِّف إيتمار بن غفير قائمة المسؤولين والوزراء الذين لم يكتفوا بتقديم أوسع التَّسهيلات للمستوطنين و”منظمات المعبد” ليكثِّفوا عدوانهم على الأقصى، بل شاركوا مباشرة في هذا العدوان.

يُذكر أن إصدار التقرير تزامن مع تصعيد خطير، إذ عمد مستوطنون صهاينة اليوم إلى النفخ بالبوق داخل المسجد الأقصى المبارك بعد اقتحامه

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة إن المستوطنين رددوا أغاني بصوت مرتفع في ساحات الأقصى، فيما أدى عشرات منهم صلواتهم التلمودية ورفعوا أعلام ما يسمى بـ”الهيكل المزعوم” أمام أبواب المسجد وفي أزقة البلدة القديمة.

للاطلاع على التقرير ، اضغط على الرابط التالي: https://qii.media/news/44530

المصدر: مؤسسة القدس الدولية