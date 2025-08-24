لبنان

فنيش للمنار: المقاومة جزء من قدرات لبنان ولا غنى عنها

أكد الوزير السابق محمد فنيش، في حديث لبرنامج “بين قوسين” على قناة المنار، أنّ مشاركة حزب الله في الحكومة تنطلق من كونه يمثل نهج المقاومة الذي حرر لبنان، وهو نهج غالبية اللبنانيين.

وأوضح ان”ما اتخذته الحكومة من قرارات هو خلاف الميثاق ولا مشروعية له”.

وأوضح فنيش أنّ من أبرز مبررات استمرار المقاومة “السياسة الترامبية القائمة على عدم الاعتراف بالقوانين والمواثيق الدولية واللجوء إلى القوة”، معتبرًا أنّ هذه السياسات “تعزز منطق المقاومة وتكشف مدى استخفاف بعض المسؤولين في الحكومة بمصير البلد”.

وانتقد فنيش بعض المسؤولين الذين “جعلوا إسرائيل شريكة لهم وبرروا اعتداءاتها وكأنها لا تنتهك القوانين والمواثيق”، مضيفًا أنّ هناك “خفة في أداء المسؤولية لدى بعضهم”.

وقال فنيش:”نحن امام ضغوط شعبية للتحرك في الشارع، وهدفنا عدم تمكين العدو الاسرائيلي من استغلال اي نافذة داخلية”.

وجدد فنيش التأكيد على موقف حزب الله الداعي إلى “حصرية السلاح وليس نزعه”، موضحًا أنّ “هذه الحصرية تبقى مرتبطة باستعادة لبنان كامل حقوقه”، مشددًا في السياق نفسه على أنّ “المقاومة جزء من قدرات لبنان ولا غنى عنها”.

ولفت فنيش إلى أنّ ما يُحضَّر للمنطقة “خطير جدًا”، مشيرًا إلى أنّ “الحقد على المقاومة سببه أنّها تمثل عقبة أمام المشاريع التوسعية”.

وقال فنيش: “عتبنا كبير على رئيس الجمهورية، إذ كان يفترض، بحسب دستور الطائف، أن يشكّل صمّام أمان”. وأضاف: “لا يوجد فريق في لبنان أكثر لبنانية من حزب الله الذي قدّم كل التضحيات في سبيل الوطن”.

المصدر: قناة المنار