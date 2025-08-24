دولي

أسير أوكراني يشرح سبب استسلام الجنود في صفوف كييف للروس

صرح أسير أوكراني يدعى يفغيني كوستيشاك بأن العديد من الجنود الأوكرانيين يستسلمون بمحض إرادتهم لعدم وجود دافع لديهم للاستمرار بالقتال.

قال كوستيشاك “يستسلم الكثيرون، لأنهم يعلمون أنه سيتم تبادلهم، وأنهم سيرون بناتهم أو ابناءهم أو زوجاتهم أو أمهاتهم في المستقبل”.

وأضاف: “إنهم لا يريدون الموت فحسب، هناك أمل في النجاة وعدم الغرق”.

وأضاف أنه أصبح واحدا من هؤلاء الجنود الأوكرانيين الذين قرروا مسبقا إلقاء أسلحتهم.

وتابع: “لماذا أقاتل؟ سأفكر بهدوء وحذر في كيفية الاستسلام. سيبادلونني. لماذا أقاتل؟ من أجل من؟”.

وأفادت مصادر عسكرية في أجهزة الأمن الروسية بأن قيادة اللواء 156 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية لا تقوم بإجلاء الجرحى من ساحة المعركة وتعلنهم ضمن المفقودين.

وفي وقت سابق، من يوم السبت أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير قواتها بلدتي كليبان-بيك وسريدنييه في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وذكر رئيس الإدارة الروسية لمقاطعة خاركوف فيتالي غانتشيف أن الجيش الروسي أحكم سيطرته على طريق إمداد القوات المسلحة الأوكرانية في كوبيانسك بمقاطعة خاركوف.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية