عربي وإقليمي

الأونروا: على “إسرائيل” التوقف عن إنكار المجاعة التي تسببت بها في غزة

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني إن على حكومة الاحتلال الإسرائيلي “التوقف عن إنكار المجاعة التي تسببت بها في قطاع غزة”.

ودعا لازاريني في حديث له السبت “كل أصحاب النفوذ في العالم إلى استخدام نفوذهم بعزم وإحساس بالواجب الأخلاقي لثني إسرائيل عن تعميق المجاعة في القطاع المحاصر”.

وقال لازاريني: “حان الوقت لحكومة إسرائيل أن تتوقف عن إنكار المجاعة التي تسببت بها في غزة”، ودعا إلى “سرعة التحرك لإيقاف المجاعة”، وتابع: “كل ساعة لها قيمتها”.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، السبت، بأن “المجاعة في مدينة غزة يمكن إيقافها”، وتابعت: “يمكن وقف مسار الكارثة الإنسانية المستمرة من خلال إدخال الكثير من المساعدات عن طريق الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا”، مضيفة أن “مخازن الأونروا وحدها في الأردن ومصر ممتلئة”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام