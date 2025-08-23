عربي وإقليمي

“الصحة العالمية”: أكثر من 15 ألف شخص في غزة بحاجة إلى “إجلاء طبي”

أعلن المدير العام لـ”منظمة الصحة العالمية” تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن “أكثر من 15,600 شخص في غزة، بينهم 3,800 طفل، بحاجة إلى إجلاء طبي لتلقي رعاية خاصة”.

ودعا غيبريسوس، في حديث له السبت، إلى “زيادة عمليات الإجلاء من غزة، وإلى المزيد من الدول، وتسهيل وصول المساعدات من أجل إنقاذ الأرواح وتقديم الرعاية المنقذة للحياة”، مطالبًا “بوقف إطلاق النار في غزة”.

ومنذ 2 آذار/مارس الماضي، يغلق العدو الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، ما أدى إلى حالة مجاعة، رغم تكدّس شاحنات الإغاثة على حدوده.

وبدعم أمريكي، يرتكب العدو منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام