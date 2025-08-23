لبنان

المفتي عبد الله: خطاب القيادات الروحية يجب أن يكون خطابا جامعا

أكد “مفتي صور وجبل عامل”، الشيخ حسن عبد الله، في حديث له السبت أن “خطاب القيادات الروحية يجب أن يكون خطابا جامعا”.

وشدد المفتي عبد الله على أن “دعم الجيش اللبناني واجب وطني، من أجل بسط الأمن والاستقرار على كل الأراضي اللبنانية”، وأكد أن “المؤسسة العسكرية تبقى الضمانة الأساسية لصون وحدة البلاد وحماية سيادتها”، داعيًا إلى “إبعاد الجيش عن التجاذبات السياسية”.

وطالب المفتي عبد الله “الحكومة بالالتزام بالسيادة الوطنية بما يحفظ لبنان من أي اعتداء، ويؤمّن طرد المحتل من أرضنا، والاهتمام بملف النازحين عبر توفير الحياة الكريمة لهم، وتنفيذ ما ورد في بيانها الوزاري بهذا الخصوص”.

وأكد المفتي عبد الله على “ضرورة احترام اللبنانيين لأدبيات الخطاب السياسي، لتعزيز الوحدة الوطنية وتجنّب الانقسام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام