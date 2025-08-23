لبنان

الرئيس ميشال عون: لوضع برامج ترحيل فورية للنازحين السوريين وتنفيذها

قال الرئيس ميشال عون “بعد آخر التطورات المرتبطة بتقليص مفوضية اللاجئين في لبنان وخفض تمويل المانحين لها، وفي موازاة برامج الترحيل التي بدأ عدد من الدول الأوروبية اعتمادها، أصبح لزامًا على السلطات اللبنانية أن تنزع صفة النزوح عن السوريين، ما يجعل وجود 80% منهم غير شرعي”.

وأضاف عون في حديث له السبت أن “هذه الخطوة تستدعي من الحكومة تغيير سياستها بشكل جذري، وعدم الاكتفاء ببرامج العودة الطوعية، والمباشرة بوضع برامج ترحيل فورية للنازحين السوريين وتنفيذها”.

وتابع عون “كما رفضنا قبل سنوات أي مماطلة أو مقايضة أو ربط عودة النازحين بحلٍّ سياسي، فإننا اليوم، وبعد انتفاء سبب نزوحهم بسقوط النظام السابق، نكرّر رفضنا لأي مماطلة إضافية أو مقايضة سياسية أو انصياع لحملات ترهيب أو ترغيب من أي جهة أتت”.

المصدر: موقع المنار