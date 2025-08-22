عربي وإقليمي

العدو الإسرائيلي نفّذ حملة دهم واسعة بالضفة المحتلة

شنّت قوات العدو الإسرائيلي صباح الجمعة سلسلة من الاقتحامات والاعتداءات في مختلف مدن وبلدات الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية: “أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت بكثافة عند مدخل بلدة إذنا غرب الخليل، فيما اقتحمت آلياتها بلدة عقابا ومدينة طوباس، لتندلع مواجهات عند مفرق قرية تياسير شرق المدينة”، وتابعت: “في رام الله، واصلت قوات الاحتلال اقتحام قرية المغير شمال شرق المدينة، ونفّذت حملة مداهمات واسعة بحثًا عن منفذ العملية ضد المستوطنين صباح أمس، تزامنًا مع تجريف جرافات الاحتلال مئات أشجار الزيتون في سهل القرية”.

وأضافت المصادر أن “قوات الاحتلال اقتحمت ضاحية شويكة شمال طولكرم، ونصبت حاجزًا عسكريًا على الشارع الشرقي، بالتزامن مع اقتحامها بلدة السموع جنوب الخليل، ومنطقة باب الزاوية وسط المدينة”، وتابعت: “امتدّت الاقتحامات إلى مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، وبلدة ترقوميا غرب الخليل، إضافةً إلى مدينتَي بيت لحم ونابلس، حيث توغّلت قوات الاحتلال عبر حاجز دير شرف وصولًا إلى منطقة الجبل الشمالي”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام