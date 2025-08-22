عربي وإقليمي

العدوان الصهيوني على غزة يتواصل..

تواصل قوات العدو الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، لليوم الـ686 على التوالي، عبر القصف الجوي والمدفعي، وقتل المجوّعين والنازحين، بدعم سياسي وعسكري أمريكي، وصمت دولي، وخذلان غير مسبوق من المجتمع الدولي والدول العربية.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر فلسطينية “استشهاد العديد من المواطنين بعدوان قوات الاحتلال على مناطق عدة في القطاع منذ فجر الجمعة”، وتابعت: “أُصيب مواطنون جراء غارة إسرائيلية صباح الجمعة شمال مدينة أصداء غربي خان يونس”.

وأفاد مستشفى العودة بالنصيرات أنه “استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 9 شهداء، من بينهم سيدة وطفل، إضافةً إلى 38 إصابة، من بينهم سيدتان و10 أطفال، جراء إطلاق الاحتلال الإسرائيلي النيران تجاه تجمعات المواطنين عند نقطة توزيع المساعدات جنوب وادي غزة، إلى جانب استهدافات أخرى وسط القطاع”.

بدورها، أفادت مصادر فلسطينية “بوفاة الرضيعة غدير بريكة (5 أشهر) في مجمع ناصر الطبي، بعد إصابتها بسوء تغذية حاد؛ كانت تعاني منذ ولادتها من ضمور واعتلال في الدماغ وشلل دماغي، لكن نقص الغذاء والعلاجات اللازمة فاقم حالتها الصحية حتى تدهورت بشكل كبير، خاصةً وأن والدتها أيضًا تعاني من سوء تغذية”.

وقالت المصادر: “انتُشِل شهيدان من منزل عائلة أبو شريعة، الذي استهدفته طائرات الاحتلال في حيّ الصبرة البارحة، وارتقى شهيد ثالث متأثرًا بجراحه”، وتابعت: “استُشهد 12 مواطنًا على الأقل، وأُصيب العشرات بجروح، صباح الجمعة، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان، شمالي مدينة غزة”.

وأفادت المصادر “بانتشال 12 شهيدًا وعدد كبير من الجرحى، بعدما قصفت مدفعية الاحتلال بقذيفتين ساحة مدرسة عمرو بن العاص، التي تضم العديد من خيام النازحين في حي الشيخ رضوان ومحيطها شمالي مدينة غزة”، وأضافت: “أطلقت طائرة مروحية إسرائيلية من نوع «أباتشي» النار شرقي مدينة غزة”، وتابعت: “أطلقت آليات الاحتلال الإسرائيلي النار قرب مركز مساعدات الشاكوش شمال غربي رفح”، وأكدت أن “طائرات الاحتلال دمّرت فجر اليوم مربعًا سكنيًا كاملًا قرب مسجد الاستجابة بحيّ الصبرة جنوبي مدينة غزة”.

وقالت المصادر: “استُشهدت مواطنة وابنها، وأُصيب آخرون، بقصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة العمارين في حيّ الصبرة جنوبي مدينة غزة”، وأضافت: “استُشهد مواطنون وأُصيب آخرون بقصف طائرات الاحتلال شقة سكنية قرب مدرسة أبو عاصي في مخيم الشاطئ الشمالي غربي مدينة غزة”، وتابعت: “قصفت مدفعية الاحتلال مناطق متفرقة من حييّ الزيتون والصبرة جنوبي مدينة غزة”، وأشارت إلى أن “طائرات الاحتلال قصفت فجرًا منزلًا في محيط مسجد بلال بن رباح بحيّ الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة”.

وأضافت المصادر: “فجّرت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين بروبوتات مفخخة، بينها عمليتان في حيّ الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وواحدة في حيّ الشجاعية شرقي المدينة”، وتابعت: “نفّذ جيش الاحتلال عمليات نسف في جباليا شمالي قطاع غزة”، وقالت: “ارتقى 5 شهداء جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي على خيمة للنازحين في شارع الجلاء بمدينة غزة، كما قصفت طائرات الاحتلال مخيمًا للنازحين قرب مخبز الشرق في شارع الجلاء بمدينة غزة”، وأفادت: “استُشهد طفل وأُصيب آخرون باستهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية بمحيط النادي الأهلي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما أُصيب ثلاثة مواطنين جراء غارات جوية إسرائيلية على منزل في مخيم خان يونس”، ولفتت إلى أن “طائرات الاحتلال قصفت منزلين قرب مسجد عباد الرحمن في مخيم خان يونس”.

وتشن قوات العدو الإسرائيلي، بدعم أمريكي مطلق، حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، خلّفت حتى الآن أكثر من 62,192 شهيدًا و157,114 إصابة، وأكثر من 10 آلاف مفقود، ومجاعة أودت بحياة العشرات، فيما يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في ظروف نزوح قسري وسط دمار شامل.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام