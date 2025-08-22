لبنان

“الريجي”: ضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في مناطق عدة

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي” في بيان لها الجمعة “أنها واصلت جهودها لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورّة، ونفّذ جهازها لمكافحة التهريب في هذا الإطار عمليات دهم في بيروت والشوف والنبطية وإقليم التفاح”.

وقال البيان “أسفرت هذه العمليات التي شملت شارع الحمراء في العاصمة، ومدينة النبطية وبلدات حبوش وعرب صاليم وحومين الفوقا وحارة الناعمة، عن ضبط كميات من السجائر المهرّبة والمعسّل المهرّب والمزوّر والسيجار والتنباك العجمي بالإضافة إلى السيجارة الالكترونية Vape”.

وتابع البيان “سُطّرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام