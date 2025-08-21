اقتصاد

ألمانيا تضع شروطاً قبل أي اتفاق تجاري شامل مع الولايات المتحدة

أكدت الحكومة الألمانية أن الولايات المتحدة يجب أن تلتزم بخفض الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات المصنوعة في أوروبا، قبل التوصل إلى أي اتفاق تجاري أوسع يمكن صياغته بشكل نهائي.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية في مؤتمر صحفي: “على وجه الخصوص، يجب خفض الرسوم على السيارات بسرعة كما تم الاتفاق”.

وأضاف “نحن ندرك العبء الكبير الواقع على الاقتصاد الموجه نحو التصدير، ودورنا هو الاستمرار في دعم المفوضية الأوروبية بشكل كامل في هذه العملية”، وفق رويترز.

كان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد توصلا في أواخر يوليو/ تموز 2025 إلى اتفاق تجاري مبدئي، إلّا أن العديد من التفاصيل الجوهرية لا تزال غير واضحة ولم تُحسم بعد.

وحذّرت رابطة صناعة السيارات الألمانية من أن تأخر تنفيذ اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يكلف الشركات مليارات اليوروهات، داعية برلين وبروكسل إلى تكثيف الضغط على واشنطن لتطبيق الاتفاق بالكامل.

وقالت رئيسة الرابطة، هيلدغارد مولر، لصحيفة هاندلسبلات إن الاتفاق الذي أُعلن في نهاية يوليو/ تموز بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لم يحقق حتى الآن أي وضوح أو تحسن لصناعة السيارات الألمانية، مؤكدة أن الكلفة وصلت بالفعل إلى مليارات وتتزايد يوماً بعد يوم.

المصدر: cnbc arabia