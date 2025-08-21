عربي وإقليمي

جريمة الإبادة الجماعية في غزة مستمرة

تواصل قوات العدو الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، لليوم الـ685 على التوالي، عبر القصف الجوي والمدفعي، وقتل المُجوّعين والنازحين، بدعم سياسي وعسكري أمريكي، وصمت دولي، وخذلان غير مسبوق من المجتمع الدولي والدول العربية.

وفي السياق، أفادت مصادر فلسطينية “بارتقاء العديد من المواطنين بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة من القطاع منذ فجر الخميس”، وتابعت “قصفت مدفعية الاحتلال، وسط إطلاق نار مكثّف من الآليات الإسرائيلية، شمالي خانيونس”، وأضافت “قصفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثّف بلدة جباليا شمالي قطاع غزة، فيما نسفت القوات المحتلة مربعات سكنية في شمال غزة”.

وقالت المصادر “ارتقى شهيد وأُصيب آخرون في قصف إسرائيلي فجر الخميس على شقة سكنية في حي الشيخ رضوان، شمالي مدينة غزة”، وتابعت “قصفت مدفعية الاحتلال جنوبي حي الصبرة، جنوبي مدينة غزة، في حين شنّت غارة على حي الزيتون”.

وتشنّ قوات العدو الإسرائيلي، بدعم أمريكي مطلق، حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، خلّفت حتى الآن أكثر من 62,122 شهيدًا، و156,758 إصابة، وأكثر من 10 آلاف مفقود، ومجاعة أودت بحياة العشرات، فيما يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في ظروف نزوح قسري وسط دمار شامل.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام