    بيلاروسيا وإيران توقعان بيانًا لتطوير العلاقات بعمق

      وقّع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مينسك، بيانًا مشتركًا حول “التطوير المتعمق للعلاقات” بين البلدين، عقب محادثات وصفها لوكاشينكو بأنها “جوهرية ومثمرة”.

      وقال الرئيس البيلاروسي: “حققنا، برأيي، تقدمًا جيدًا جدًا في علاقاتنا. والنتيجة الأفضل ستكون إنجاز اتفاق للتعاون الاستراتيجي في المستقبل القريب، كما اتفقنا مع الرئيس الإيراني”.

      وأضاف لوكاشينكو مهاجمًا العقوبات الغربية المفروضة على بلاده وإيران: “بيلاروس تعتبر أن الإرهاب الاقتصادي هو تلك الإجراءات التقييدية غير الشرعية التي فرضها الغرب الجماعي ضد مينسك وطهران. جمهوريتانا تصمدان بنجاح في مواجهة هذه الحرب العقابية العدوانية والمنافقة”.

      وأكد أن بيلاروس تنظر إلى إيران باعتبارها “شريكًا سياسيًا واقتصاديًا مهمًا، ليس فقط في المنطقة الآسيوية، بل على الساحة الدولية بأكملها”.

      المصدر: وكالات