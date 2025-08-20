فلسطين المحتلة

حماس: تجاهل الاحتلال لمقترح الوسطاء يؤكد أنه المعطّل الحقيقي لأي اتفاق

قالت حركة حماس، في بيان لها مساء الأربعاء، إن “تجاهل رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، للمقترح الأخير الذي قدّمه الوسطاء، يشير بوضوح إلى أنه المعطّل الحقيقي لأي اتفاق، وأنه غير جاد في مسألة استعادة الأسرى، ولا يأبه بحياتهم”.

وشدّدت حماس على أن “إعلان حكومة الاحتلال عن عملية عربات جدعون 2 ضد غزة، يُمثّل استمرارًا لحرب الإبادة التي يمارسها جيش الاحتلال منذ أكثر من 10 أشهر، وتصعيدًا لعملياته الوحشية ضد المدنيين، بهدف تدمير المدينة وتهجير أهلها”، مؤكدة أن “هذه العملية لن تُحقق أهداف الاحتلال، كما فشلت سابقاتها”.

وأوضحت حماس أن “إعلان الاحتلال عن العملية، واستهتاره بالجهود التي يبذلها الوسطاء، يدلّ على رفضه لأي اتفاق، وأن ما يُسمى عملية عربات جدعون 2 لن تكون نُزهة، وأن الاحتلال لن يُحقق أهدافه منها”.

وطالبت الحركة “الوسطاء بممارسة أقصى الضغوط على الاحتلال لوقف جريمة الإبادة والتجويع ضد الشعب الفلسطيني”، محمّلة “الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه العملية الإجرامية على ما تبقّى من مقومات الحياة في غزة”.

ويوم الإثنين، أبلغت حركة حماس الوسطاء المصريين والقطريين موافقتها على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

المصدر: فلسطين اليوم