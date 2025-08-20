عربي وإقليمي

بمجزرة صهيونية جديدة… 9 شهداء و28 إصابة من منتظري المساعدات في شمال غزة

استُشهد 9 فلسطينيين وأُصيب عدد آخر، يوم الأربعاء، في مجزرة إسرائيلية جديدة بحق منتظري المساعدات في منطقة السودانية شمال غربي قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأنه “تم انتشال 9 شهداء و28 إصابة جرّاء نيران قوات الاحتلال، من بين منتظري المساعدات في منطقة السودانية شمال غربي القطاع”، وأشارت إلى أنه “تم انتشال عدد آخر من مستشفى حمد من قبل مقدّمي خدمة آخرين”.

ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، يشنّ العدو الإسرائيلي حرب إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري.

وقد خلّفت هذه الإبادة أكثر من 210 آلاف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى ما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم عشرات الأطفال.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام