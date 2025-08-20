عربي وإقليمي

تفاقم خطير في سوء تغذية الأطفال بقطاع غزة

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، يوم الأربعاء، أن “بيانات جديدة من عياداتها في قطاع غزة تكشف عن تضاعف معدلات سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة ثلاث مرات منذ آذار/مارس الماضي”.

وقالت الوكالة: “إنها فحصت نحو 100 ألف طفل، وتبيّن أن ما يقرب من ثلث أطفال مدينة غزة يعانون من سوء التغذية، أي بزيادة بلغت ستة أضعاف عمّا كان عليه الوضع قبل انهيار وقف إطلاق النار”، وأضافت أن “هذه الأزمة ليست كارثة طبيعية، بل مجاعة من صنع الإنسان”، مؤكدة أن “استمرار منع إدخال الإمدادات الإنسانية منذ نحو ستة أشهر يفاقم المأساة”.

وأوضحت الوكالة أن “مستودعاتها في مصر والأردن تحتوي على مساعدات تكفي لـ6,000 شاحنة، بينها ما يكفي من الغذاء لثلاثة أشهر، لكن القيود ‘الإسرائيلية’ تحول دون وصولها إلى القطاع”، وحذّرت من أن “غياب الإرادة السياسية للسماح بدخول المساعدات المنقذة للحياة سيؤدي إلى استمرار وفاة المزيد من الأطفال في غزة”.

وتواصل قوات العدو الإسرائيلي، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بدعم مباشر من الولايات المتحدة ودول غربية، تنفيذ حرب مدمّرة في غزة، أسفرت حتى اليوم عن استشهاد وإصابة نحو 219 ألف فلسطيني، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام