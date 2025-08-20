لبنان

توضيح من الأمن العام بعد مغادرة لبناني مطار بيروت رغم وجود بلاغ بحث وتحرٍّ بحقّه

قال مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام اللبناني، في بيان له يوم الأربعاء “تداولت إحدى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبرًا عن مغادرة لبناني الأراضي اللبنانية عبر مطار رفيق الحريري الدولي، رغم وجود بلاغ بحث وتحرٍّ ما زال ساري المفعول بحقّه”.

وتابع البيان “يهمّ المديرية العامة للأمن العام أن توضح أن اللبناني المذكور غادر فعلاً لبنان عبر المطار، إلا أن البلاغ المذكور لم يكن موجودًا على شاشة الاستعلام”، وأضاف “لذلك، كلّفت المديرية لجنة من الضباط للتدقيق في القضية وتبيان سبب عدم وجود البلاغ المذكور على الشاشة”.

وقال البيان “باشرت اللجنة عملها، وتمّ توقيف جميع العسكريين المولجين باستلام التدابير العدلية وتعميمها على المعابر الحدودية، على ذمّة التحقيق”، وتابع “كما قضت الضرورة بالتوسّع في التحقيق، بهدف جلاء الملابسات ووقائع الموضوع، وتحديد المسؤوليات لملاحقة المرتكبين أمام القضاء المختص”.

وأكدت المديرية العامة للأمن العام “حرصها التام على الشفافية، ومتابعة القضية حتى كشف كامل الملابسات واتخاذ الإجراءات المسلكية والقضائية اللازمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام