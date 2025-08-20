الأربعاء   
   20 08 2025   
   26 صفر 1447   
   بيروت 22:58
    لبنان

    الجيش اللبناني: توقيف ٣ فلسطينيين لانتمائهم إلى تنظيمات إرهابية

      أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها مساء الأربعاء عن توقيف 3 فلسطينيين لانتمائهم إلى تنظيمات إرهابية.

      وجاء في البيان “ضمن إطار الرصد والملاحقة الأمنية للتنظيمات الإرهابية، نفّذت مديرية المخابرات عملية أمنية عند مدخل مدينة صيدا، وأوقفت الفلسطينيين (ن.ع.) و(ا.ح.) و(م.خ.) لانتمائهم إلى تنظيمات إرهابية ومشاركتهم في العديد من الأعمال الإرهابية داخل مخيّم عين الحلوة”.

      وأضاف البيان “كما أنهم مطلوبون لاتجارهم بالأسلحة الحربية وتهريبها من سوريا إلى داخل الأراضي اللبنانية، وإطلاقهم النار”، وتابع: “بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام