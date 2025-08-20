تقارير مصورة

المناضل جورج عبد الله للمنار: المقاومة ضرورة تاريخية في مواجهة الاحتلال

أكد الأسير المناضل المحرر جورج عبد الله، في مقابلة مع قناة المنار، ضمن مقابلة خاصة، أن ما يُقال عن كون الولايات المتحدة وفرنسا أصدقاء للبنان لا يمكن إثباته إلا عبر تسليح الجيش اللبناني، مشددًا على أن المقاومة لا تعترض على أي دعم يُقدَّم للمؤسسة العسكرية، بل ستكون أول المصفقين لذلك.

وأضاف أن الجيش اللبناني يريد حماية لبنان، لكنه يفتقر للإمكانات التي تؤهله للقيام بدوره كاملاً. وأشار عبد الله إلى أن وجود الاحتلال يمنح الشرعية الكاملة للمقاومة، محذرًا من المسار العربي الذي يسعى إلى الاستسلام أمام الكيان الإسرائيلي، مؤكداً أن المقاومة لا يمكن استئصالها.

ولفت إلى أن العنف المسلح، بمنظار تاريخي، هو ضرورة لمواجهة الاحتلال وأدواته في مختلف المجالات.

ووصف عبد الله بعض الأصوات المطالبة بنزع سلاح المقاومة بـ”الغربان”، مذكّرًا بأن هؤلاء هم أنفسهم من طالبوا سابقًا بسحب السلاح من مخيمات اللاجئين، الأمر الذي أدى إلى مجازر ذهب ضحيتها آلاف المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ. وأضاف: “حين يُطلب من المقاومة أن ترمي سلاحها، فهذا يعني أن جنود العدو يقفون على أبواب دارك”.

وتساءل عبد الله عن موقع الدولة اللبنانية ودورها الفعلي: “أين هي الدولة؟ في الجنوب؟ في البحر؟ في المياه الإقليمية؟ في الكهرباء؟”، معتبرًا أن الجيش جُرّد من سلاحه عبر عقود طويلة، وأن السلطة السياسية الممثلة برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة اختارت مسار المساومة والتعامل مع العدو على حساب المصلحة الوطنية.

وشدد على أنه أمام خيارين لا ثالث لهما: إما مواجهة العدو الذي يحتل الأرض، أو الخضوع لمطالبه، مؤكداً ثقته بقدرة المقاومة على حماية سلاحها وسحق أي متطاول على دماء شهدائها. كما أعرب عن يقينه بأن قيادة الجيش اللبناني وضباطه ليسوا في موقع الخيانة، بل يسعون لحماية لبنان رغم افتقارهم للإمكانات.

المصدر: موقع المنار