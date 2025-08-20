الأربعاء   
   20 08 2025   
   26 صفر 1447   
   بيروت 18:19
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    انتشال جثة مواطن إثر سقوطه من مظلة شراعية مقابل شاطئ جونية

      أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني أنّ” غرفة العمليات المركزية تلقت بلاغا عند الساعة 16:35 من بعد ظهر اليوم حول سقوط مواطن من مظلة شراعية أثناء ممارسته ألعابًا بهلوانية فوق شاطئ جونية”.

      على الفور، تحرّكت فرق متخصّصة من وحدة الإنقاذ البحري ومن مركز جونية البري إلى المكان، وأجرت عملية مسح دقيقة في البحر، حيث تم العثور على الضحية على بُعد نحو 15 مترًا من الشاطئ، وتبيّن أنه فارق الحياة.

      نُقلت الجثة إلى الشاطئ تمهيدًا لنقلها إلى المستشفى، بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

      المصدر: مواقع