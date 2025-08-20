دولي

4 حرائق مستعرة في البرتغال وارتفاع الوفيات إلى ثلاث



يواصل عناصر الإطفاء اليوم مكافحة أربعة حرائق كبيرة أشدها تعقيدًا في شمال البرتغال ووسطها، مع تسجيل مقتل رجل في حادث أثناء إطفاء النيران في الشمال ليرتفع عدد قتلى هذه الحرائق إلى ثلاثة منذ نهاية تموز، بحسب وكالة “فرانس برس”.

نشر أكثر من 2600 عنصر إطفاء، تؤازرهم حوالى عشرين طائرة ومروحية للمشاركة في عمليات إخماد النيران. ونُشر أكثر من 1600 منهم في وسط البلاد، للتعامل مع حريق أرغانيل، المستعر منذ أسبوع.

وقال قائد الهيئة الوطنية للحماية المدنية باولو سانتوس ل”فرانس برس” : “إن القتيل رجل عمره 65 عاما يعمل لدى شركة تعاقدت معها بلدية ميرانديلا للمساعدة في عمليات الإطفاء”.

المصدر: فرانس برس