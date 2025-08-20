لبنان

الشيخ عبدالرزاق مستغربًا كلام الراعي: التطبيع يعمّق الجرح

استغرب رئيس جمعية الإصلاح والوحدة، الشيخ الدكتور ماهر عبدالرزاق، في تصريح اليوم، ما صدر عن البطريرك بشارة الراعي، الذي قال حرفيًا: «لا مانع لدينا من السلام مع إسرائيل مستقبلاً».

وسأل عبدالرزاق: «هل يخدم هذا الكلام السيادة اللبنانية والعيش المشترك، فيما الجنوب ما زال مدمّرًا ومحتلاً ودماء الشهداء لم تجف بعد؟»، مضيفًا: «سيادة البطريرك، هذا الذي ترغبون بالسلام معه يعتدي يوميًا على لبنان، يغتال شبابنا ونساءنا وأطفالنا، ويدمّر بيوت الآمنين ويزرع الخوف بين اللبنانيين».

ورأى أنّ «كلام البطريرك يعمّق الجرح في قلوب أغلبية اللبنانيين الرافضين للتطبيع مع العدو، في وقتٍ المطلوب فيه إدانة العدوان المستمر على لبنان». وتابع: «في جنوبنا العزيز يسألونكم: أين هي الوحدة الوطنية؟ هل باتت تعني أن يُدمَّر نصف لبنان على يد الصهاينة، فيما النصف الآخر يطبّع مع العدو؟».

ودعا الشيخ عبدالرزاق المرجعيات الدينية والقوى السياسية كافة إلى رصّ الصفوف وتغليب المصلحة الوطنية على أي مصالح خارجية، قائلاً: «تعالوا نحمي لبنان ونصون وحدته ونواجه عدوه بالحوار والتلاقي».

وختم بالتشديد على أنّ «نزع سلاح المقاومة يخدم الاحتلال ويجرّد لبنان من قوته، وهو مطلب صهيوني يسهّل ابتلاع لبنان وتحويله إلى فريسة سهلة للعدو».

المصدر: مواقع