عربي وإقليمي

أرمينيا | بزشكيان يحذر من مخاطر القوات الأجنبية على الحدود الإيرانية الأرمينية

أكّد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أنّ الجمهورية الإسلاميّة الإيرانية تؤمن بالحفاظ على سيادة أرمينيا وسلامة أراضيها، ومواصلة العلاقات الودية بين البلدين.

وفي تصريح له عقب لقائه مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، قال بزشكيان، “في لقائي مع رئيس وزراء أرمينيا، أكدتُ أن الجمهورية الإسلامية الايرانية تؤمن بالحفاظ على سيادة أرمينيا وسلامة أراضيها، ومواصلة العلاقات الودية بين البلدين”.

وشدّد الرئيس الإيراني على “ضرورة معالجة المخاوف بشأن وجود قوات خارجية بالقرب من الحدود المشتركة معالجةً شاملة”.

المصدر: وكالات