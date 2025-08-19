تقارير مصورة

مقدمة نشرة أخبار المنار الرئيسية ليوم الثلاثاء في 19-8-2025

بقلم: علي حايك

تقديم: كوثر الموسوي

رحلَ توم براك الى تل ابيب، وابقى الغامَه السياسيةَ والامنيةَ مزروعةً على الساحةِ اللبنانية. وفيما مراهقو المرحلةِ يُكثرونَ من اللعبِ فوقَها دونَ الاكتراثِ الى انَ انفجارَ احداها سيودي بهم اولاً وبعمومِ البلدِ ثانياً، فانَ عقلاءَ البلدِ يعملونَ بكلِّ درايةٍ على تفكيكِ تلكَ الالغامِ بما امكنَ من قدراتٍ وخِبرات ..

ومع انقشاعِ الرؤيةِ بعدَ صَخَبِ تصريحاتِ الزيارةِ وما رافَقَها من تهليلٍ وتهويل، فانَ تشخيصَ الواقعِ بدقةٍ فرضَ نفسَه بقوةٍ على طاولاتِ مباحثاتِ الوفدِ الاميركيّ، حيثُ استشعرَ الاميركيون خشيةَ اللبنانيينَ الجديةَ من ايِّ دعسةٍ ناقصةٍ تدفعُهم نحوَها الولاياتُ المتحدةُ الاميركيةُ واتباعُها في المنطقة..

وبمنطقِ الابتزازِ الاميركيِّ – الصهيونيِّ المعهودِ وُضِعَ ملفُ التمديدِ لقواتِ اليونيفل على طاولةِ مجلسِ الامنِ الدولي وسْطَ تأكيدِ رئيسِ الجمهوريةِ العماد جوزاف عون التمسكَ ببقاءِ القواتِ الدوليةِ في جنوبِ لبنانَ حتى تنفيذِ القرارِ 1701 بكاملِ مندرجاتِه، ورفضٍ صهيونيٍّ تحدثت عنه صحيفةُ “يسرائيل هيوم”، كاشفةً انَ وزيرَ الخارجيةِ جدعون ساعر قدمَ طلبًا رسميًا إلى الولاياتِ المتحدةِ لإنهاءِ مُهمةِ قوةِ الأممِ المتحدةِ المؤقتةِ في لبنان، مستنجداً بالفيتو الاميركي ..

ومع فيتو واشنطن واسلحتِها الفتاكةِ يواصلُ الصهيونيُ حربَ الابادةِ بحقِ الفلسطينيين في غزة، ويُسعِّرُ حربَ التجويعِ التي تأتي على الاطفالِ والنساءِ والشيوخِ في أكبرِ جريمةِ حربٍ بالتاريخِ الحديث، فيما الاميركيُ عندَ خاطرِ بنيامين نتنياهو لانقاذِه في كلِّ الساحاتِ العسكريةِ والسياسيةِ وحتى الداخلية، حتى اِنَّ ردَّ حماس الايجابيَّ على ورقةِ الوسطاءِ لوقفِ الحربِ لم يَلقَ رداً اسرائيلياً حتى الآنَ ولا ايَّ موقفٍ اميركيٍ مرحبٍ بقبولِ مقترحِ ويتكوف..

فوقفُ المذبحةِ في غزة لا يَستدعي العجلةَ لدى عصابةٍ تَحكُمُ اميركا والعالم، فاولوياتُها صفقةٌ مستعجلةٌ حولَ اوكرانيا، شاهدَ العالمُ جزءاً من كيفيةِ ابرامِها عبرَ احضارِ دونالد ترامب لزعماءِ اوروبا صاغرينَ الى البيتِ الابيضِ ومعهم زيلينسكي لاخبارِهم بضرورةِ وقفِ الحربِ والقبولِ باعطاءِ اراضٍ لروسيا وانهاءِ خيارِ ضمِّ اوكرانيا الى الحلفِ الاطلسي ..

