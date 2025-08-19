تقارير مصورة

اعتداءات الاحتلال متواصلة جنوباً.. توغلات واطلاقُ نارٍ على المناطقِ المحررة

تواصلُ قواتُ الاحتلال الصهيوني اعتداءاتِها وانتهاكَها لسيادةِ الدولةِ اللبنانية في الجنوب. حيث أفاد مراسلنا عن تعرضِ بلدةِ كفرشوبا لاطلاقِ رصاصٍ مصدرُه موقعُ السماقة المعادي، وتعرضَ محيطُ منطقةِ بركة النقار جنوبَ بلدةِ شبعا لاطلاقِ رصاصٍ مصدرُه قواتُ العدوِ في مزارعِ شبعا اللبنانية.

كما أفاد مراسلُنا عن تحركٍ لجرافاتِ الاحتلالِ عندَ حدودِ بلدةِ ميس الجبل بالتزامن مع سماعِ تحركِ الياتٍ صغيرةٍ في الحيِّ الشرقيِّ قربَ “كروم الشراقي” وتحليقِ محلِقةٍ كبيرةٍ من نوع “كواد كوبتر” على علوٍ منخضٍ وسَطَ البلدة.

المزيد من التفاصيل مع مراسلنا هاشم السيد حسن.

المصدر: موقع المنار