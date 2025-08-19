لبنان

أمن الدولة: توقيف شخص بجرمَي الاتجار بالبشر والنصب والاحتيال



صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

“بنتيجة عملية رصد دقيقة، تمكنت دورية من مديرية النبطية الإقليمية في أمن الدولة من توقيف السوري (م.ع.)، بجرمَي الاتجار بالبشر والنصب والاحتيال.

وخلال التحقيق، اعترف الموقوف بإيهام أشخاص بأنه قادر على تهريبهم خارج البلاد، بحراً عبر مرفأ طرابلس أو جواً عبر مطار رفيق الحريري الدولي، مقابل حصوله منهم على مبلغ 6000 دولار، مستخدماً تذاكر سفر مزوّرة.

وأُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام