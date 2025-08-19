عربي وإقليمي

حملة اعتقالات وهدم واقتحامات إسرائيلية تطال عدة محافظات في الضفة الغربية

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات المداهمة والاعتقال والاقتحام في مختلف محافظات الضفة الغربية، حيث شهدت الساعات الماضية اعتقال عدد من المواطنين بينهم نساء وأطفال، إلى جانب تنفيذ عمليات هدم وتخريب واقتحامات موسعة، رافقها اعتداءات متكررة من المستعمرين على منازل وأراضي الفلسطينيين، في وقت يتواصل فيه الحصار والتصعيد العسكري بحق المدن والمخيمات.

الاحتلال يعتقل ستة مواطنين بينهم ثلاث سيدات في طولكرم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، ستة مواطنين من محافظة طولكرم بينهم ثلاث سيدات. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت ضاحية ذنابة شرق طولكرم، واعتقلت ليلى حسين الشيخ علي (48 عامًا)، ومنال توفيق عطية (44 عامًا)، وعلا سمير جبر “سروجي” (43 عامًا)، وعماد سمير جبر (39 عامًا)، وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين ساهر العجمي وعلاء أبو خليل من منزليهما في بلدة عتيل شمال المحافظة، في الوقت الذي اقتحمت فيه بلدتي باقة الشرقية وعلار، وداهمت عددًا من منازل المواطنين وفتشتها وخرّبت محتوياتها وحققت ميدانيًا مع سكانها، دون أن يُبلغ عن اعتقالات.

ويأتي هذا التصعيد تزامنًا مع استمرار عدوان الاحتلال على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ205 على التوالي، وسط تعزيزات عسكرية متواصلة، وتشديد الحصار المفروض على المخيمين ومنع سكانهما من الوصول إلى منازلهم.

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين ويحتجز ثلاثة من محافظة رام الله والبيرة

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، أربعة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، بعد أن اقتحمت عدة مناطق في المدينة وبلداتها الشمالية. وأفادت مصادر أمنية بأن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت قرية بيت سيرا غرب رام الله، واعتقلت ثلاثة مواطنين عقب مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها، وهم: محمد دياب الحاج (37 عامًا)، وفضل أحمد طه (49 عامًا)، ومحمد نمر خطاب (65 عامًا).

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب تميم مصلح من حي الطيرة بمدينة رام الله، أثناء مروره على حاجز عسكري قرب مدينة أريحا.

وفي سياق متصل، احتجزت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من قرية رمون شرق رام الله، وأخضعتهم لتحقيق ميداني قبل أن تطلق سراحهم، وهم: علي هارون كحلة (22 عامًا)، وشقيقه رشيد هارون كحلة (20 عامًا)، ومجدي ماهر كحلة (45 عامًا).

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال حي البالوع في مدينة البيرة، إضافة إلى بلدتي بيرزيت وكوبر شمال رام الله، وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعهما.

إصابتان في هجوم للمستعمرين على منزل في ترمسعيا

هاجم مستعمرون، فجر اليوم الثلاثاء، منزل أحد المواطنين في بلدة ترمسعيا شمال رام الله، ما أدى إلى إصابة مواطنين برضوض. وأفادت مصادر محلية بأن مستعمرين من مستعمرة “شيلو” المقامة على أراضي البلدة، هاجموا المنزل بالحجارة بعد منتصف الليل، واعتدوا بالضرب على نجل صاحب المنزل وشقيقه، ما أسفر عن إصابتهما برضوض، كما قاموا بتكسير زجاج المنزل وإلحاق أضرار بمحتوياته.

الاحتلال يهدم مقهى في بيت سيرا غرب رام الله

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مقهى في قرية بيت سيرا غرب رام الله. وأفادت مصادر أمنية بأن قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافات، اقتحمت القرية وشرعت بهدم مقهى المواطن عبد الرزاق محمد مصطفى الحاج، وسط انتشار مكثف في محيط المنطقة.

ويواصل الاحتلال تنفيذ سياسة هدم المنازل والمنشآت في الضفة الغربية، في إطار محاولاته التضييق على المواطنين وتهجيرهم قسرًا. وتتبع سلطات الاحتلال سياسة متصاعدة في هدم المقاهي والمتاجر والمنشآت الاقتصادية، بذريعة البناء دون ترخيص، وهو ما يحرم آلاف العائلات من مصادر رزقها الأساسية ويضاعف الأعباء المعيشية على السكان. كما تمثل هذه السياسة جزءًا من مخطط أوسع لفرض قيود على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين ودفعهم نحو التهجير القسري من أراضيهم.

قوات الاحتلال تعتقل شقيقين من قرية حارس غرب سلفيت

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، الشقيقين ثائر ومحمد بسام شريف داوود، بعد أن اقتحمت منزل ذويهما في قرية حارس غرب سلفيت وفتشته وخرّبت محتوياته.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة عسكرية كبيرة داهمت البلدة وانتشرت في أحيائها قبل أن تعتقل الشقيقين وتنقلهما إلى جهة مجهولة، وسط حالة من التوتر في صفوف الأهالي.

وتشهد محافظة سلفيت بشكل متواصل اقتحامات واعتقالات ينفذها الاحتلال في عدد من بلداتها وقراها، في إطار سياسة ممنهجة تستهدف المواطنين وممتلكاتهم، حيث تصاعدت في الآونة الأخيرة وتيرة الانتهاكات من مداهمات واعتقالات واستدعاءات، تزامنًا مع اعتداءات المستعمرين على الأراضي الزراعية والطرقات القريبة من المستعمرات.

إصابات بالاختناق جراء اقتحام الاحتلال مدينة بيت لحم

أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، الليلة الماضية، جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة بيت لحم. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وتمركزت في محيط مسجد بلال بن رباح، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام تجاه منازل المواطنين، ما تسبب بإصابات عولجت ميدانيًا.

الاحتلال يحاصر منزلًا في طوباس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، مدينة طوباس، وحاصرت منزلًا في أحد أحيائها. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بعدد من الآليات العسكرية، وحاصرت المنزل المستهدف وسط حالة من التوتر والقلق بين المواطنين.

