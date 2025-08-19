عربي وإقليمي

الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية على غزة.. عشرات الشهداء والمصابين في قصف متواصل

استشهد 30 فلسطينيًا، بينهم 4 من المنتظرين لتلقي المساعدات، إثر قصف شنّه الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ683 على التوالي، حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة عبر القصف الجوي والمدفعي واستهداف المدنيين من مجوّعين ونازحين، وسط دعم سياسي وعسكري أمريكي وصمت دولي وصف بالخيانة غير المسبوقة.

وأكدت مصادر طبية في مستشفيات غزة استشهاد 20 مواطنًا منذ فجر اليوم جراء عدوان الاحتلال، فيما أفادت مصادر إعلامية بأن قوات الاحتلال فجرت ما لا يقل عن 5 روبوتات بين منازل سكنية في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وفي دير البلح وسط القطاع، أصيب عدد من المواطنين جراء استهداف طائرة إسرائيلية أول شارع البركة، فيما استشهد مواطن وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال أثناء انتظارهم المساعدات قرب محور نتساريم.

كما استشهد 5 مواطنين، بينهم امرأة و3 أطفال، نتيجة قصف طائرة مسيّرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين في منطقة البصة غرب دير البلح. وفي خان يونس أصيب 3 مواطنين باستهداف طائرات الاحتلال “سوبرماركت الطيبات” داخل المخيم.

في مدينة غزة، قصفت مدفعية الاحتلال فجر اليوم جنوبي حي الصبرة، فيما نسفت قواته مباني سكنية شرق المدينة. كما فتحت الآليات العسكرية الإسرائيلية نيرانها جنوبي خان يونس، ونفذت الطائرات الحربية غارتين على حي الأمل شمال غرب المدينة.

وفي شمال القطاع، شنت طائرات الاحتلال غارة على محيط دوار أبو شرخ غرب مخيم جباليا، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف البلدة. كما ارتقى شهداء وأصيب آخرون بقصف قرب مفترق الكلية الجامعية مع شارع 8 جنوب غزة.

إلى ذلك، استشهد 5 مواطنين برصاص قوات الاحتلال قرب موقع “كيسوفيم” شرق دير البلح، وهم: عبد الله أبو عمرة، علي أحمد السعايدة، أنس عبد الكريم بشير، أدهم أبو ريا، وحسن محمد حربق.

وفي مخيم البريج وسط القطاع، شنت الطائرات غارة جديدة، فيما استهدفت أخرى شمال غرب خان يونس. كما وصل جثمان الشهيد محمد الأغا إلى مجمع ناصر الطبي بعد استهداف الاحتلال منتظري المساعدات شمال رفح.

وفي خان يونس، استشهد المواطن محمد أحمد أبو حرب وابنته لين، وأصيب 10 آخرون جراء قصف خيمة نازحين قرب الكلية الجامعية. كما ارتقى 4 شهداء، بينهم أم وطفلاها، بقصف خيام النازحين قرب مسجد معاوية في مواصي رفح، وهم: نور ماجد المشوخي، طفلاها يوسف وسيف محمد عيد، والمواطن سعيد طه العايدي.

وأعلنت الخدمات الطبية انتشال شهيدين و53 إصابة الليلة الماضية من بين منتظري المساعدات شمال القطاع.

تشن قوات الاحتلال حرب إبادة شاملة على غزة بدعم أمريكي مطلق، أسفرت حتى الآن – بحسب وزارة الصحة – عن استشهاد 62,004 فلسطينيين وإصابة 156,230 آخرين، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود، فيما تسببت المجاعة بوفاة العشرات، وسط نزوح أكثر من مليوني مواطن يعيشون في ظروف قاسية بين الدمار والحرمان.

ومن بين الشهداء، 10,460 قضوا و44,189 أصيبوا بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار في 18 آذار/مارس 2025.

كما بلغ عدد الشهداء منذ تحويل الاحتلال نقاط توزيع المساعدات المحدودة إلى “مصائد موت” في 27 أيار/مايو الماضي، 1,965 شهيدًا وأكثر من 14,701 إصابة، و45 مفقودًا. واستخدم الاحتلال ما يسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” – ذات الطابع الإسرائيلي الأمريكي والمرفوضة أمميًا – أداةً لفرض معادلة الخضوع والقتل تحت غطاء “العمل الإنساني”.

وارتفع عدد وفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 263 شهيدًا، بينهم 112 طفلًا.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام