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   22 ذو الحجة 1447   
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    العقود الآجلة لخام برنت ترتفع بأكثر من 3.60 دولار إلى 94.11 دولار للبرميل بعد الأنباء عن دوي انفجارات في طهران

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