عربي وإقليمي

عائلات الأسرى الصهاينة في غزة: لن نسمح لنتنياهو بإفشال أي اتفاق آخر

طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين في كيان العدو الإسرائيلي، مساء الاثنين، رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو، بإجراء مفاوضات فورية لإطلاق سراح جميع الأسرى الذين تحتجزهم المقاومة الفلسطينية في غزة، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقالت العائلات في بيان لها: “الشعب الإسرائيلي يقف مع المختطفين وسيُعيدهم، ولن يسمح لنتنياهو بإفشال أي اتفاق آخر”، وأضافت أن “المختطفين الأحياء في وضع حرج، والمختطفين الأموات قد يختفون إلى الأبد”.

وكانت الهيئة قد أعلنت، في وقت سابق من يوم الاثنين، عن الخطوات المقرّرة للضغط من أجل عودة الأسرى، حيث تعتزم تنظيم “يوم إضراب” الأحد المقبل، إلى جانب فعاليات احتجاجية إضافية طيلة الأسبوع.

ويأتي ذلك في وقت أبلغت فيه الفصائل الفلسطينية الوسطاء المصريين والقطريين، مساء الاثنين، موافقتها على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام