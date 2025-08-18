تقارير مصورة

باراك بعد لقائه الرئيس عون: نشعر بـ”الأمل” جرّاء ما جرى في مجلس الوزراء

بدأ الموفد الأميركي توم براك ونائبته مورغان أورتاغوس لقاءاتهما مع المسؤولين اللبنانيين بعد وصولهما إلى بيروت مساء الأحد. وكان أول هذه اللقاءات صباح اليوم الإثنين مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.

وبعد اللقاء، قال براك: “هنأتُ الرئيس عون على الخطوات الكبيرة التي اتُّخذت. أعلم أن الكثيرين يشعرون بالأمل، ونحن أيضًا نشعر بالأمل جرّاء ما جرى في مجلس الوزراء”، وتابع: “السلام أصبح قريبًا، وفي الأسابيع المقبلة سنرى تقدُّمًا في نواحٍ عديدة، ما يعني أن هناك حياة أفضل للشعب وللجيران. بالحد الأدنى، ستكون هناك خارطة طريق لنوع من الحوار مع كل الجيران”.

وردًّا على سؤال حول انسحاب العدو الإسرائيلي من لبنان، قال براك: “الخطوة المقبلة تحتاج إلى مشاركة من الجهة الإسرائيلية، ونحتاج إلى خطة اقتصادية لترميم كل المناطق، وليس فقط الجنوب”، وأضاف: “عندما نتحدث عن إسرائيل، فالأمر بسيط، أما عندما نتحدث عن نزع سلاح حزب الله، فهو لمصلحة الشيعة”، على حدّ قوله.

المصدر: موقع المنار