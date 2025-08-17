عربي وإقليمي

عدوان صهيوني جديد فجر اليوم على اليمن

تعرضت اليمن فجر اليوم الأحد لعدوان صهيوني جديد تمثَّل بسلسلة غارات إسرئيلية استهدفت محطة حزيز لتوليد الكهرباء في مديرية سنحان جنوب العاصمة صنعاء، ما أدى إلى إنقطاع الكهرباء في أرجاء واسعة منها.

وقال عضو المكتب السياسي لأنصار الله حزام الأسد إنَّ الإستهداف الإسرائيلي لمحطات توليد الكهرباء عدو مجرم ومفلس لا يستهدف إلا المرافق الخدمية.

من جهته، أكد مديرعام “مؤسسة الكهرباء” مشعل الريفي أن “المؤسسة تعمل على تقييم الأضرار الناجمة عن العدوان على محطة كهرباء حزيز جنوب العاصمة صنعاء بالتعاون مع الدفاع المدني”، ولفت الى أن “القصف الجوي الإجرامي أدى إلى اندلاع حريق هائل في محطة التوليد الرئيسية”.

من جانبه قال مصدر في الدفاع المدني إن العدوان استهدف محطة حزيز لتوليد الكهرباء بمديرية سنحان جنوب العاصمة صنعاء”، موضحاً أن “الفرق عملت على إخماد الحريق الناجم عن استهداف محطة حزيز لتوليد الكهرباء”.

المصدر: قناة المنار