لبنان

العلامة عبدالله: نتمنى تجديدا طبيعيا لقوات اليونيفيل

استقبل مفتي صور وجبل عامل العلامة القاضي الشيخ حسن عبدالله، قائد القطاع الغربي ب”اليونيفيل” العقيد نيكولا ماندوليسي يرافقه عدد من الضباط بقيادة القطاع الغربي.

ورحب العلامة عبدالله بالجنرال ماندوليسي والوفد المرافق، متمنيا ان “تشهد الايام المقبلة التمديد الطبيعي لقوات اليونيفيل”، مشيرا الى ان “استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يعتبر خرقا فاضحا لوقف اطلاق النار”.

وإذ أكد التزام لبنان بالقرار الدولي 1701، اشار الى ان “العدو الاسرائيلي لا يريد تنفيذ هذا القرار وهذا واضح من خلال افعاله واقواله”، مشددا على “العلاقة الطيبة والايجابية بين اليونيفيل والأهالي حيث نشكل معا نسيجا اجتماعيا فيه الكثير من التعاون المشترك وضرورة الالتزام بالتواصل الدائم مع الجيش اللبناني خلال التحرك داخل القرى”.

بدوره شكر العقيد ماندوليسي للعلامة عبدالله ما يقوم به من جهد من اجل العلاقة الطيبة بين الأهالي واليونيفيل.

المصدر: الوكالة الوطنية