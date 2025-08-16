تقارير مصورة

بعد ارتفاع نسبة الإصابات بمتحور كورونا في لبنان… هل على المواطنين القلق؟

تصاعد الحديث في لبنان مؤخرًا حول تسجيل أعداد مرتفعة من المصابين بمتحور فيروس كورونا في مختلف المناطق، ما أثار مخاوف من احتمال دخول البلاد في موجة جديدة من التفشي. فهل هناك ما يدعو المواطنين للقلق؟

وسجّلت المستشفيات اللبنانية خلال الأيام الماضية توافدًا كبيرًا للمصابين بالفيروس، كما تجاوزت الإصابات المسجّلة في الآونة الأخيرة المعدل المعتاد في مثل هذا الوقت من السنة. ومع ذلك، أكّد الخبراء أن الوضع الصحي لا يزال تحت السيطرة، وأن ارتفاع أعداد المصابين يعود جزئيًا إلى زيادة عدد الوافدين إلى البلاد.

وأشار التقرير إلى أن كورونا في الوقت الحالي باتت أقرب إلى الإنفلونزا الموسمية، إذ تظهر معظم الإصابات أعراضًا خفيفة إلى متوسطة، ما يقلل من مخاطر الإصابة بمضاعفات خطيرة.

ودعت الجهات الصحية المواطنين المصابين بالفيروس إلى التقيد بالإرشادات الطبية، والابتعاد عن الآخرين لتجنب نقل العدوى، مؤكدة أن الالتزام بالإجراءات الوقائية يضمن السيطرة على تفشي الفيروس دون الحاجة إلى القلق.

تقرير: حسين محمد

المصدر: موقع المنار