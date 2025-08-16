لبنان

تجمع العلماء المسلمين نعى العلامة السيد عباس علي الموسوي

نعى تجمع العلماء المسلمين “إلى الأمة الإسلامية علماً من أعلامها في التفسير وسائر العلوم الإسلامية، ورمزاً من رموز الوحدة وداعماً ومسانداً قوياً للمقاومة الإسلامية، ومناصراً وعاملاً في سبيل تحرير فلسطين، العلامة السيد عباس علي الموسوي، الذي توفاه الله صباح اليوم”.

وقال في بيان: “ولد العلامة السيد عباس علي الموسوي في بلدة النبي شيت البقاعية سنة ١٩٤٥م، وتلقى علومه الابتدائية في مدرسة البلدة الرسمية ثم الثانوية في بيروت.

انتقل الى النجف الأشرف للدراسة في حوزتها العلمية سنة 1964 م استهلها بقضاء ثلاث سنوات متتابعة لم يغادر جامعة النجف الدينية، التي تُعرف أيضاً باسم “جامعة الكلانتر”. انتقل بعدها الى الدراسة الحرّة حتى مغادرته العراق العام 1979 حيث لم تعد الأجواء تساعد على البقاء بسبب المضايقات والاعتقالات والإعدامات التي طالت كبار العلماء ومنهم الشهيد السيد محمد باقر الصدر.

بعد محاولة استكمال الرحلة العلمية في قم مدة أربعة أشهر عاد الى لبنان وكان الشهيد السيد عباس الموسوي (أبو ياسر) قد سبقه الى بعلبك، فاستقر رأيهما على تأسيس حوزة الإمام المنتظر، حيث استقرت أولاً في الميتم الذي أنشأه الشيخ سليمان اليحفوفي عند مدخل بعلبك الشمالي الغربي. وكان أكثر طلابها ممن درسوا في النجف الأشرف وطردوا منها وبعضهم أخرج بعد اعتقال.

ثم انتقل الى التدريس الحر في بيته في بيروت، حيث حضر عليه العديد من الطلبة الذين بلغوا مراتب متقدمة وقد ذكروا تتلمذهم عليه في جملة التراجم التي أوردها لهم في كتابه “علماء ثغور الإسلام”.

توقف عن التدريس بعد اصابته بحساسية قوية في الحلق استدعت أن يخفف من الكلام.

وإذا كان سماحته قد ترك التدريس فقد دخل دخل حقلاً آخر من حقول التبليغ واختار الكتابة. وقد جاءت مؤلفاته في مورد الحاجة الماسة حتى طُبع بعضها أكثر من خمس مرات وبعضها الآخر ازدادت طبعاته على الثلاث وهكذا التزم مع أهل بلدة شمسطار بإقامة صلاة الظهر من كل يوم جمعة ومشاركتهم المناسبات وخصوصاً في شهر رمضان وأيام عاشوراء . وقد أسس مع شبابها “لجنة تكريم اليتيم وإعانة الفقير” التي أدت دورها في تخفيف الضائقة المالية للناس المحتاجين والفقراء.

وكما كان يتردد عل بلدته النبي شيت في كل يوم خميس لاقامة صلاة الظهرين والعشائين وإحياء دعاء كميل ليلاً كما قضاء فصل الصيف كله فيها .

أبرز المؤلفات

۱ – الإمام على منتهى الكمال البشري (طبع مرتان).

٢ – الموجز من حياة أئمة أهل البيت.

٣ – شبهات حول الشيعة (طبع ثلاث طبعات).

4- دروس من ثورة الحسين .

ه – ملامح المسلم الرسالي (طبع مرتان).

٦ – علي بين الكتاب والسنة (طبع مرتان).

7- في رحاب الصحيفة السجادية .

8- شرح رسالة الحقوق (طبع خمس مرات).

۹ – العلاقات الاجتماعية في الإسلام.

۱۰ – الصوم في مصداقه الرسالي .

۱۱ – الوصية الخالدة .

۱۲ – مالك الأشتر وعهد الإمام له .

۱۳ – نفحات رمضانية (طبع ثلاث مرات) .

١٤ – آية وقصة (طبع مرتان).

١٥ – الإمام علي في عقيدة المعتزلي .

١٦ – شرح نهج البلاغة (خمسة أجزاء) .

۱۷ – الأربعون حديثاً المختارة من السنة .

۱۸ – مصرع سيد الشهداء الإمام الحسين .

۱۹ – علماء ثغور الإسلام (مجلدين).

20 أوضح البيان في تفسير القرآن (15 جزء).

النشاطات العامّة: كان رحمه الله مبادرا ومشاركا في كل النشاطات العامّة التي تصبّ في خدمة الأمّة الإسلامية خصوصا في ما يتعلق بمسألة الوحدة الإسلامية وبالقضية الفلسطينية ودعم المقاومة ومتابعة مصالح الناس.

المصدر: الوكالة الوطنية