ترامب: تفاهم شبه منجز مع بوتين والاخير يشيد بتفهّم ترامب لمصالح روسيا القومية ويأمل باتفاق قريب بشأن أوكرانيا

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه عقد اجتماعاً فردياً مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، إبان قمة ألاسكا التي جمعت الرئيسين اليوم، مؤكداً شمول المفاوضات شملت العديد من الملفات “وبقيت نقطة أو نقطتان أساسيتان للتفاهم”.

وشدّد ترامب على أن التوصل إلى اتفاق نهائي يتطلب مشاركة الدول الأوروبية، موجهاً نصيحة للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بضرورة إبرام اتفاق مع روسيا، معتبراً أن أوكرانيا قد توافق أو ترفض، لكن فرص التفاهم باتت قريبة.

وأوضح ترامب في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” أن النقاشات مع بوتين تطرقت إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) والإجراءات الأمنية وقضايا تتعلق بالأرض، مضيفاً أن ما تحقق في الاجتماع يجعله غير مضطر إلى المضي في فرض رسوم جمركية إضافية على الصين أو رسوم انتقامية على الدول التي تشتري النفط الروسي.

ومن جهته أعرب الرئيس بوتين عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى تسوية للنزاع في أوكرانيا، مشيدًا بما وصفه بـ”الفهم الواضح” الذي أبداه نظيره الأمريكي دونالد ترامب لمصالح روسيا الوطنية، وذلك في أعقاب قمتهما في ولاية ألاسكا الأمريكية.

وخلال المؤتمر الصحفي المشترك مع ترامب، عقب محادثات مباشرة بينهما في آلاسكا، أعرب بوتين عن شكره لنظيره الأميركي دونالد ترامب، على مقترح عقد قمة بينهما، مؤكدا أن الاجتماع الذي عقد في ألاسكا الجمعة كان بناءً.

المحادثات، التي جرت بصيغة ضيقة (ثلاثة مقابل ثلاثة)، انتهت بشكل مبكر ومن دون التوصل إلى اتفاق نهائي، كما لم تُستكمل على مستوى الوفود الموسعة، ورغم ذلك، وصف بوتين اللقاء بأنه كان “بناءً” وجرى في “أجواء من الاحترام المتبادل”.

وقال بوتين إن المحادثات مع ترامب في ألاسكا، تؤسس لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة، مبيناً أن اللقاء تم في أجواء من الاحترام المتبادل، وقال: “أسسنا اتصالات مباشرة جيدة للغاية مع ترامب يجب تخطي العداء مع أميركا إلى الحوار”.

و أوضح بوتين أن الحوار مع ترامب كان “ضروريًا ومُلحًا” للانتقال من المواجهة إلى التواصل المباشر، مشيرًا إلى أن “العمل التحضيري الجاد” مكّن الجانبين من بناء “علاقات مباشرة وجيدة”.

كما أكد بوتين أن هناك “إمكانات هائلة” لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين موسكو وواشنطن، لاسيما في مجالات التجارة والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والاستكشاف الفضائي، مشيرًا أيضًا إلى أهمية التعاون في منطقة القطب الشمالي.

و بشان التسوية في أوكرانيا، قال الرئيس الروسي: “التسوية في أوكرانيا يجب أن تكون طويلة الأمد”، مشيرا إلى أنه شرح للرئيس الأميركي الرؤية الروسية بشأن الأزمة مع كييف ، وأنّه أتفق مع ترامب على ضرورة ضمان أمن أوكرانيا لكن مع تلبية مطالبنا”.

و في السياق، قال بوتين: “نرى أن رئيس الولايات المتحدة يدرك جيدًا ما يريد تحقيقه، ويهتم بصدق بمصلحة بلاده، وفي الوقت نفسه يُظهر تفهّمًا لمصالح روسيا القومية، مجددًا التأكيد على أن الأحداث في أوكرانيا تمثل “تهديدًا جوهريًا لأمن روسيا القومي”.

و أمل الرئيس الروسي”نأمل أن تُشكّل التفاهمات التي توصلنا إليها اليوم أساسًا لا لحل القضية الأوكرانية فحسب، بل لإعادة بناء علاقات عملية وبراغماتية بين روسيا والولايات المتحدة.”

في تصريح لافت، قال بوتين إن ترامب أبلغه خلال اللقاء أن لو كان رئيسًا، لما اندلعت الحرب”، مضيفًا: “أعتقد أن ذلك صحيح فعلًا. لقد طورت مع الرئيس ترامب علاقة عمل جيدة قائمة على الثقة، وأعتقد أن السير في هذا الاتجاه قد يقودنا إلى إنهاء النزاع في أوكرانيا، وكلما كان ذلك أقرب، كان أفضل.”

وفي ختام المؤتمر، فاجأ بوتين نظيره الأمريكي بدعوة غير رسمية إلى زيارة موسكو، قائلاً له باللغة الإنجليزية: “المرة القادمة في موسكو” ليرد ترامب مبتسمًا: ” هذا مثير للاهتمام سأتعرض لبعض الانتقادات على هذا، لكن يمكنني أن أراه احتمالاً واردًا.”

الاجتماع أثار قلقًا في العواصم الأوروبية، خصوصًا في ظل غياب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن المحادثات، ما عزّز المخاوف من إمكانية محاولة واشنطن وموسكو التوصل إلى تفاهم بشأن أوكرانيا دون إشراك كييف.

تأتي القمة بين بوتين وترامب في وقت حساس، إذ تواصل روسيا تقدمها العسكري في شرق أوكرانيا، وسط جمود في المفاوضات الدولية. ويُعد هذا اللقاء أول زيارة للرئيس الروسي إلى أرض غربية منذ بدء غزوه لأوكرانيا في فبراير 2022.

وفي السياق أعلن السفير الروسي لدى واشنطن ألكسندر دارتشييف أن مشاورات جديدة ستعقد قريباً بين موسكو وواشنطن بهدف معالجة نقاط التوتر القائمة، مؤكداً أن الهدف الأساس هو الدفع نحو تطبيع العلاقات الثنائية.

واختُتمت، اليوم، في ولاية ألاسكا، الأميركية، محادثات القمة بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأميركي، دونالد ترامب، والتي وصفها الجانبان بـ”البنّاءة” و”المنتجة للغاية”.

وأكد الكرملين أن المحادثات سارت على نحو جيد، فيما أوضح المبعوث الروسي الخاص، كيريل دميترييف، أن أجواء اللقاء كانت إيجابية.

المصدر: مواقع اخبارية